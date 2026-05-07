山口地検岩国支部の建物内でカセットボンベに火をつけ爆発させたなどとして警察は岩国市内に住む86歳の男を激発物破裂や威力業務妨害などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは岩国市錦見の無職の86歳の男です。警察によりますと容疑者はことし1月6日の午後1時ごろ山口地検岩国支部などが入る建物でカセットボンベが入った袋に火をつけ爆発させ庁舎の自動ドアなどを破損させたほか、支部の職員を立ち退かせるなどして業務を妨害し