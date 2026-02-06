東京都によると、麻疹（はしか）への感染が確認された４０歳代男性が、１月下旬に東京・市ヶ谷の防衛省内で不特定多数と接触した可能性があることが判明した。男性は宇都宮市在住で、▽１月２２日午前８時〜正午に防衛省Ｂ棟１階、正午頃にローソン防衛省店▽２７日午前８時〜午後４時にＢ棟７階、正午頃に同店▽２８日午前８時〜午後４時にＢ棟１階、正午頃に同店――で不特定多数と接触した可能性がある。このほか、２０日