JR東海グループとマリオット・インターナショナルは、「コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅」のリブランドオープン時期を12月に延期した。新横浜駅直結のホテルアソシア新横浜をリブランドするもので、全館休業期間も当初の5月上旬から7月中旬に見直す。6月から一部フロアを休業する。改装にあたり、設計・施工契約の相手方との調整に時間を要したことを理由としている。「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドは神奈川