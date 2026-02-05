音楽デュオ「Def Tech」が5日、メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたことを受け、4月および5月のイベント出演をキャンセルすると公式サイトおよび公式インスタグラムで発表した。インスタグラムでは「この度は『Def Tech 20th Anniv. Grand Final at日本武道館』公演中止に伴い、皆様には多大なるご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と、8日に東京・日本