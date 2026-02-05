2月5日、よみうりランド内にオープンする「ポケパーク カントー（以下、ポケパーク）」をめぐり、すでに期待の声が聞こえてくる。ポケモンという世界最強級のIPが、ついに常設型施設を持つ。ニュースだけを見れば胸が躍る話で、ホームページの「イメージ図」からも、ポケモンファンならずとも楽しめる空気感が伝わってくるが、一方でなかには現在公開されている施設案内を見て「想像していたものと少し違う」と感じたファンもいる