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福岡県福岡市にて「ポケピース」のPOP UP STOREが開催

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 福岡県のソラリアプラザで「ポケピース」のPOP UP STOREが開催される
  • ハートモチーフとポケモンたちがデザインされたキュートなビジュアルが特徴
  • 数量限定で、なくなり次第終了となる
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