【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンは、Nintendo Switchポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）の配信を本日4月8日より開始する。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。Android/iOS版も今夏に配信予定となっている。 ゲーム本編に加え、ゲ&#1