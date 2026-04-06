森永乳業は、「ピノ」ブランドから、ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」デザインの「ピノ（ポケモンパッケージ）」などのコラボレーション商品各種を、2026年4月上旬から数量限定で順次発売する。幻のポケモン「ミュウ」も登場するオリジナルピックチョコとアイスのおいしさが楽しめる一口アイス「ピノ」が10月に発売50周年を迎えるといい、大きな節目を盛り上げるべく、発売30周年を迎えた「ポケモン」たちが登場するパッ