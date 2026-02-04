お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（46）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。TBSの年末特番「SASUKE2025」でのケガについて語った。話題は昨年末の「SASUKE」に。長田は「SASUKE」収録中に左足の甲を剥離骨折した。お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之は「全然分からなかったよ、ケガ。放送されてたし、普通に」と話した。続けて、塙が「けっこういったよね？」と聞く