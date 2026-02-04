資料岡山大学 岡山大学の女性教員が、非常勤講師に対して、深夜に長時間電話をかけるなど複数のアカデミック・ハラスメントをしたとして停職処分を受けました。 2025年12月25日付で停職2カ月の懲戒処分を受けたのは、岡山大学の60代の女性教員です。 大学によりますと、教員は非常勤講師に対し、2024年4～11月ごろ、少なくとも6回、約2～6時間に及ぶ電話をかけたり、繰り返しLINEでメッセージを送っ