冬は、寒さと乾燥でウィルスが活性化して、体のバリア機能も低下傾向に。免疫力をアップするのに欠かせないのが「腸活」です。そこで、積極的にとりたい食材が〈さつまいも〉。そのうれしい効果と、おすすめの食べ方について、腸活ドクター・郄畑宗明先生にききました。さつまいもは便秘改善の強い味方！女子大生を対象にした実験で、さつまいもを毎日1本、7日間食べつづけたところ、排便量が1.5倍以上に増加しました。さつ