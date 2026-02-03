女優吉岡里帆（33）が3日、東京・西銀座チャンスセンターで、「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに、妻夫木聡とともに登壇した。バレンタインに合わせて妻夫木に川柳で「ありがとう兄ちゃんがいるそれだけで」と感謝を伝えた。「シンプルイズベスト」と自信を見せ、「兄ちゃんがいるだけで場がすごく明るくなって、兄ちゃんがいてくれる現場は心強いです」と全幅の信頼を寄せた。長