初回視聴率13.5％、その後も10〜12％台と、まずまず好調をキープしている仲野太賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区）。3月29日放送の第12回で、いよいよ吉岡里帆（33＝写真）が演じる、主人公・豊臣秀長の妻となる慶（ちか）が初登場とあって、「視聴率上昇の“起爆剤”になるかもしれません」と元テレビ誌編集長がこう続ける。【もっと読む】・白石聖は「豊臣兄弟！」早期退場でも民放ド