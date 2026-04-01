女優・吉岡里帆（33）が日清食品「日清のどん兵衛」の新CM「帰ってきたどんぎつね篇」で、約4年ぶりに「どんぎつね」に扮し話題である。4月24日からのテレビ放送へ向け、3月31日にウェブで先行公開されたところ、黒ドレスでキツネの耳としっぽをつけた吉岡の姿に「色気がやばい」などと反響が広がっているそうだ。【もっと読む】ノースキャンダルの女王・吉岡里帆がついに大河準主役 「豊臣兄弟！」で期待される「変わらぬ透明感