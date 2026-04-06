俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第13回「疑惑の花嫁」が、4月5日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開大河ドラマ第65作となる本作は、戦国時代の只中で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く作品。主人公は豊臣秀長（小一郎）で、兄・秀吉（藤吉郎）を支えた“天下一の補佐役”の視点から、激動の時代をダイ