南鳥島周辺のEEZ海底下にあるレアアースを含む泥を試掘するため、静岡市の清水港を出港した海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」＝1月松本洋平文部科学相は1日、レアアース（希土類）を含んだ泥を採取するための装置を積んで、東京都心から1900キロ以上離れた南鳥島に向かった海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が、水深6千メートルから泥を引き揚げることに「成功したと一報がありました」とX（旧ツイッター）に投