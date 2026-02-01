31日、福岡市で車3台が絡む事故があり、飲酒運転の疑いで60歳の男が逮捕されました。31日午後7時前、福岡市中央区赤坂の国体道路で、車線変更しようとした乗用車が、後ろから直進してきた車と接触し、さらに別の乗用車にも接触しました。ケガ人はいませんでした。警察が最初に接触された車の運転手から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の4倍近いアルコールが検出され、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しま