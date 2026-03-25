ビー・エム・ダブリューは25日、スポーツ走行性能と長距離走行性、安全性能にも優れる機能を備えた、BMW Motorrad『BMW F 900 XR（エフ・キュウヒャク・エックスアール）』を、「スカイブルー隊」専用のパトロール・バイクとして大阪府警察に納入したことを発表した。【別カット】青がかっこいい…犯罪抑止に活躍してくれそうなBMW Motorrad『BMW F 900 XR』大阪府警察では、1997年からひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対