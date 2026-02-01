別府大分毎日マラソン大会が1日行われエチオピアのマスレシャ選手が自己ベストで優勝を飾りました。 過去最多の4708人がエントリーした今年の大会。大分市の高崎山・うみたまご前を正午にスタートしました。中盤以降先頭集団が絞られる中勝負が動いたのは33キロ過ぎでした。エチオピアのマスレシャ選手が猛烈なスパートをかけ一気に独走態勢を築きます。その後方を追う2位争いは青山学院大学出身の吉田祐也選手