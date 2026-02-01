思春期の子どもたちは学校へ行っている間に1日平均70分、スマートフォンを使っているという調査結果が公表された/Catherine Falls Commercial/Moment RF/Getty Images（CNN）子どもを学校に送り出すと、ほとんどの親はたぶん、この子がきょう1日スマートフォンに多くの時間を費やすことはないだろうと思うはずだ。ところが新たな研究で、事実はそうでないことが示唆された。米医師会雑誌（JAMA）で発表された研究結果によれば、思