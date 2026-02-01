京都の原大智がザンクトパウリへ完全移籍【写真：徳原隆元】FOOTBALL ZONE

京都の原大智 ドイツ1部のFCザンクトパウリに完全移籍すると発表

  • 京都サンガF.C.は31日、原大智がザンクトパウリへ完全移籍すると発表した
  • 原は「全力で戦ってきます!」と欧州での活躍を誓うコメントを残している
  • SNSでは「思う存分ドイツで暴れてきてくれ」と熱いエールが送られている
