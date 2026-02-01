与野党が「消費減税」を掲げる衆院選。公示第一声で演説する自民党の高市早苗総裁＝2026年1月27日、東京・秋葉原（写真：共同通信社）（政策コンサルタント：原 英史）衆院選では与野党の多くが「消費減税」を掲げている。物価高が国民の多くを直撃しているためだ。もっとも、直撃の度合いは家計の状況により異なる。もともと生活の苦しい低所得層は、食費や家賃を切り詰められないので甚大な影響を受ける。金利がさらに上昇す