医療費15万円かかったのに...保険金10万円のせいで医療費控除がゼロにファイナンシャルフィールド

医療費15万円かかったのに...保険金10万円のせいで医療費控除がゼロに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 入院して15万円かかったが、保険金10万円のせいで医療費控除がなくなった
  • 医療費控除は「自己負担分」のみが対象で、15年間トータルで考えると損得
  • 一方、保険未加入のほうが費用負担は35万円少なく済んだことになるという
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