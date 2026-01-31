1月31日、浜松市のコンビニエンスストアで栄養ドリンクなど24点を万引きした疑いで、ブラジル国籍の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市中央区高丘東三丁目に住むブラジル国籍の無職の男（25）です。 警察によりますと、男は1月31日午前7時頃、浜松市中央区のコンビニエンスストアで栄養ドリンク約20点やサンドイッチなど食料品の計24点（販売価格計約7700円相当）を盗んだ疑いが持たれています。