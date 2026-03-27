3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者（35）がコンビニで300円前後のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕され、勾留中だと報じられた。坂口容疑者は3月17日に、東京・八王子市にあるコンビニで店員に取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた署員によって窃盗容疑で現行犯逮捕されていた。本人は容疑を認めているという。女優の坂口良子さん（享年57）を母親に持つ坂口容疑者は、’08年に芸能界デビューすると、“二世タレント”