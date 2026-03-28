3月26日、池袋の商業施設「サンシャインシティ」で起きた凄惨な殺人事件――。同施設内のショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」で、21歳のアルバイト店員女性が刺殺された。襲ったとされる26歳の男も自ら首を刺し死亡したが、この男は女性の元交際相手で、女性に対するストーカー規制法違反容疑などで逮捕されていたのだ。【写真を見る】「背中に“血痕”」動画も出回り…ストーカーの男が元恋人の首を刺した「事件現場