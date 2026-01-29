金がまた最高値を更新し、初めて1グラム3万円を突破しました。田中貴金属工業の店頭小売価格は29日午後2時時点で、1グラムあたり3万248円となり、初めて3万円を突破しました。トランプ大統領の発言を受けて、ドル安傾向が強まる中、価値が低下するドルを売って安全資産とされる金を買う動きに拍車がかかっています。