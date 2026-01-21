（NY時間10:19）（日本時間00:19） ニューモント＜NEM＞128.18（+3.87+3.11%） バリック・マイニング＜B＞52.90（+1.82+3.56%） アグニコ・イーグル＜AEM＞221.92（+7.38+3.44%） フリーポート＜FCX＞63.20（+2.79+4.62%） ハドベイ＜HBM＞26.30（+1.33+5.31%） エロ・コッパー＜ERO＞34.67（+1.83+5.57%） 貴金属株が上昇。ＮＹのコモディティ市場で金先物が