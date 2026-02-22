「金（ゴールド）」の輝きが、かつてないほど増しています。2026年に入り、国内の金価格が史上初めて1グラム3万円の大台を一時突破したというニュースは、多くの投資家や一般消費者に衝撃を与えました。 「あの頃、買っておけばよかった」と悔やむ声も聞こえてきそうですが、実際に10年前から金を保有していたら、一体どれほどの利益が出ていたのでしょうか。 本記事では、金価格高騰の背景を整理し、10年間