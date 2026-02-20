時間をかけてまとまった資産を築くためには、インデックスファンド（またはバランスファンド）を通じて株式などへの長期・積立・分散投資の実践が大切です。 しかし、ただ将来資産が増えていればいいというわけではありません。資産形成している間も、資産を上手く取り崩して人生をより良くするために使うことが重要です。「使いつつ増やす」ことを考えると、定期的に起こる暴落への耐性を高めておくのがベターです。 今回