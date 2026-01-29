光文事件とは昭和の始まりには、今も語り継がれるスキャンダルがありました。 それが、日本のマスメディア史に大きな爪痕を残した光文事件（こうぶんじけん）です。当時の新聞は、政府発表より一歩でも早く情報をつかむことが使命でした。東京日日新聞（現在の毎日新聞）は、大正天皇が崩御して大正から昭和へと時代が移るその朝、他紙に先んじて号外を発行します。1933年の東京日日新聞社の社屋（Wikipediaより）そこに記された「