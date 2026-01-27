元AKB48のまりや（31）が、胸元あらわなワインレッドのドレス姿で登場し、「生まれた時からモテている」と豪語するなど、規格外の恋愛強者ぶりを見せつけた。

2月11日より放送される恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「生まれた時からモテてるなって感じます」冒頭から自信満々の笑みを浮かべて登場したまりや。大胆に胸元があいたワインレッドのドレスに身を包み、大人の色気を漂わせる彼女は、これまでの恋愛遍歴について「告白された数は星の数ほど。数えられないです」と明言。「男の人って簡単だなって思う。台本通り進めたらそのまま付き合えるような感じ」と、男性を手のひらで転がしてきた余裕をのぞかせた。

その“異次元のモテっぷり”を裏付けるのが、AKB48時代の先輩であり、シーズン1に参加したみほの証言だ。みほは「誇張なしで、ガチで日本一モテると思います」と断言。「まりやの飲み会は、男が交代制」という衝撃的な武勇伝を披露し、1時間ごとに男性が入れ替わり、それを一晩で5〜6回繰り返すという、常識外れのモテエピソードを明かした。

みほ曰く、まりやは「あざとい」「ツンデレ」などの既存の枠にはまらない「新ジャンル」の存在だという。まりや自身も「『モテる』って結構モテる子に使うじゃないですか。私は『一番モテる』って言われるんで、多分一番モテるんです」と、微笑んだ。



今回公開された本編のワンシーンでは、夜のプールで男性と濃厚なキスを交わす衝撃のシーンも公開されている。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼んだ。

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

（※1）『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』に関連する動画の累計再生数