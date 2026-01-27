「前回のイベントで『国宝』を超えたらいいなと小さな声で言ったのですが、もう少しですよ！それにしても130億円超え。本当にみなさんのおかげです」1月21日、満席の映画館で行われた「『ズートピア2』超メガヒット御礼舞台挨拶」で、吹き替えを担当した高嶋政宏は、満面の笑みを浮かべてこう語った。＊＊＊【写真を見る】「帝王」の異名を持つ、ニック役声優は「クレしん」野原ひろしや「鬼滅の刃」お館様の役も…26日の誕