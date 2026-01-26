Ä¹ÉÍ¹­Æà Ä¹ÉÍ¹­Æà¡Ê17¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÊé¤ï¤ì¡¢ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±À¤Âå½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë