Ä¹ÉÍ¹Æà¡Ê17¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÊé¤ï¤ì¡¢ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ç¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±À¤Âå½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ°ú¤Î©¤Ä¥ë¥Ã¥¯¡½¡½¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¡£
ËÜÈÖÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊChico¤Î¡Ë²Ä°¦¤¤°áÁõ¤òÃå¤ÆÊâ¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤¤¤ÞÃåÍÑ¤Î°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡£
¥Ö¡¼¥Ä¤¬¥ë¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï²ÖÊÁ¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼ÅöÆü¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ°Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©
Á°Æü¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÁá¤¯Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤ë¤ÈÄ«¤ËÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¿²¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½ºòÆü¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºòÆü¤Ï¤ª»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Î£·»þ¤°¤é¤¤¤«¤éÄ«¤Î5»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤³¤ÎÅß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©
ÊÁ¥â¥Î¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Þ¥·¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÉôÌµÃÏ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
»ä¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç³°¤òÊâ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¡½¡½¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©
¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
¥ä¥®¤Ë¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª²È¤Ç¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Êª¤ÏËÜÅö¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡½¡½Ä¹ÉÍ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÂ²¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢¤ªÍ§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ËèÆüDM¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë