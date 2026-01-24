最新技術を駆使したクイズが、パチンコ・パチスロ界の知識人たちをどん底に突き落とした。1月23日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」では、「第5回 パチンコ・パチスロ知識王 チーム対抗戦」が開催され、その中で登場した「生成AI画像クイズ」がスタジオを大混乱に陥れた 。【映像】超難問！この機種の名前は？（答え）このクイズは、特定の機種に関するキーワードをAIに掛け合わせて生成された画像を見て、元の機種名を