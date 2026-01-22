1月20日、女優の米倉涼子（50）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたと報じられ、世間に衝撃が走っている。今回の事態を受け、“あのシリーズ”のお蔵入りを心配する声も上がっている。「米倉さんをめぐっては、昨年10月の 『文春オンライン』で、自宅マンションに関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）のガサ入れが入ったことが報じられていました。今回のフジテレビの報道によれば、昨年夏、米倉さんがアルゼンチン国籍