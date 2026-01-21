FBS福岡放送FBS福岡放送ニュース

福岡市の消防学校で溺死、遺族「二度と同じ事故を起こさないで」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2024年、福岡市消防局の職員が水難救助の訓練中に溺れ、死亡した
  • 訓練に参加した学校生52人が、水深3.3mのプールで一斉に泳ぎ始めたそう
  • 校長と教官ら3人が書類送検され、遺族は再発防止を強く求めている
記事を読む

おすすめ記事

  • 愛知県・西尾市合同 「津波・地震防災訓練」にて、避難所入所受付のデジタル化を実証
    愛知県・西尾市合同 「津波・地震防災訓練」にて、避難所入所受付のデジタル化を実証 2026年1月19日 11時10分
  • スポニチ
    阪神・高橋遥人が2軍施設で黙々と練習「投げる準備はできている」　静岡合同トレ先に打ち上げ 2026年1月16日 5時15分
  • スポニチ
    伊藤英明「見たことない」という自身の大ヒット作品　2カ月に及んだ訓練メニューなども明かす 2026年1月20日 13時0分
  • 　スポーツアンバサダーに就任した「オメガ」の時計を身に着け笑顔を見せる坂本花織
    フィギュア　今季で引退表明の坂本花織が公開練習後、３度目五輪へ決意 2026年1月16日 12時52分
  • 記者会見に登壇した山本太郎代表（カメラ・渡辺　朋美）
    れいわ・山本太郎代表、健康上の理由での参院議員辞職は「衆院選の同情票集めじゃない」「そんなセコイことしません」　衆院選は関与しない宣言 2026年1月21日 19時26分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    2. 2. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    3. 3. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    4. 4. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    5. 5. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    6. 6. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    7. 7. LAWSON 盛りすぎチャレンジ開催
    8. 8. タカ 長男が国際コンクール金賞
    9. 9. 「若い男性が背中刺された」通報
    10. 10. オバマものまね芸人 次女が秀才
    1. 11. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    2. 12. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    3. 13. 山本代表「中道は嘘つきども」
    4. 14. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    5. 15. 日比谷線の見合わせ 約3万人影響
    6. 16. 「心の幼い大人」最大の特徴
    7. 17. 山本代表が辞職 橋下徹氏が敬意
    8. 18. なべやかん「替え玉事件」の真相
    9. 19. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    10. 20. 「話すほど嫌われる人」の原因
    1. 1. 合格者と不合格者を入れ違え掲示
    2. 2. 公明の斉藤代表が離党 中道入党
    3. 3. 「若い男性が背中刺された」通報
    4. 4. 脚触ってくる 女性の行動に称賛
    5. 5. 「心の幼い大人」最大の特徴
    6. 6. 日比谷線の見合わせ 約3万人影響
    7. 7. 「話すほど嫌われる人」の原因
    8. 8. 遺体をサイコロに 埼玉凶悪事件
    9. 9. 米倉涼子に麻薬取締法違反の疑い
    10. 10. 安倍氏銃撃 被告に無期懲役判決
    1. 11. 石川 大規模な交通障害の恐れ
    2. 12. 石川県に「顕著な大雪情報」発表
    3. 13. 安倍氏銃撃公判「元首相」考えず
    4. 14. 安倍昭恵さん 判決うけコメント
    5. 15. 秋篠宮さまに「険しいご表情」
    6. 16. 山本太郎氏 参院議員辞職を表明
    7. 17. 出るまで待っとけ 裁判官に発言
    8. 18. 浴槽内の男性遺体 去年に死亡か
    9. 19. 浴槽に遺体 首などに圧迫の痕
    10. 20. 熊本のヘリ大破 運航会社が会見
    1. 1. 山本代表「中道は嘘つきども」
    2. 2. 山本代表の辞職に号泣 頭真っ白
    3. 3. 山上被告人の無期懲役「厳しい」
    4. 4. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
    5. 5. 共産、小選挙区に29人追加　いずれも新人
    6. 6. ゴゴスマ降板の内幕 暴露中止に
    7. 7. 小学生の首を絞めて海へ 大炎上
    8. 8. 受験生は期日前投票を…呼びかけ
    9. 9. 辞職を表明した山本代表が会見
    10. 10. 中道に144人が入党意向 幹部説明
    1. 11. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    2. 12. 小川氏が圧勝 市民語る「勝因」
    3. 13. 自民パンフは“高市氏一色”　与野党、続々と公約発表　“超短期決戦”候補者の擁立に奔走
    4. 14. 連合、新党結成の決断尊重との衆院選方針案
    5. 15. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    6. 16. こういう解散はダメ 橋下氏断言
    7. 17. 記者会見オープン化って何？　“自由報道協会”主催の小沢一郎会見に参加して思ったこと
    8. 18. 副園長「疲れた」デマ? 指摘の声
    9. 19. 学習院中退 佳子さま語った葛藤
    10. 20. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    1. 1. ベッカム氏長男 和解の意思なし
    2. 2. 韓国前大統領 懲役23年の判決
    3. 3. 南米で最も豊かな国 没落の背景
    4. 4. トランプ氏 低迷で「危機感」か
    5. 5. 「具理奪おうとしたら…大戦に」
    6. 6. 女児刺殺 女教師が上告状提出か
    7. 7. 避妊具に課税「ほぼ効果なし」中
    8. 8. 英に中国が「メガ」大使館建設へ
    9. 9. 米大統領 就任1年で成果アピール
    10. 10. 訪日10年 仏での子育て「怖い」
    1. 11. 米の長期金利上昇 日本が影響か
    2. 12. 中国の工場爆発事故 死者10人に
    3. 13. フィリピン 新ガス田を発見
    4. 14. 中国が「ワ州」に介入できぬ理由
    5. 15. 月5万人 ロシア兵の死傷が目標
    6. 16. 甘粛省の小さな町の幸福を加速させる無料バス―中国
    7. 17. 日本を旅行する外国人観光客増
    8. 18. トランプ大統領、グリーンランド領有めぐり「軍事力使うつもりない」
    9. 19. 暴露が相次ぐイム・ソングン
    10. 20. 偽の基地局 Android 16に新設定
    1. 1. 40歳まで人生ほぼ地獄…過酷半生
    2. 2. JR東 首都圏で昼間も保守作業へ
    3. 3. 万博のEVバス150台「塩漬け」に
    4. 4. 約11兆円の買収「現金支払い」に
    5. 5. 謎のコンビニ 独自路線で話題に
    6. 6. 真っ二つ…贅沢&お得パフェ登場
    7. 7. ロンドン市場 ドルに買戻し
    8. 8. 大雪 荷物の配達に大幅遅れか
    9. 9. ガソリン価格 10週連続で値下げ
    10. 10. 柏崎刈羽原発が再稼働 臨界到達
    1. 11. 警報級大雪見込みで物流にも影響
    2. 12. 「何とかなるの…」水谷氏が嘆き
    3. 13. また炎上 VTuberビジネスの問題
    4. 14. ウイルスを広めた張本人なのに｢マスクを売らない｣…世界中を混乱させた中国による｢医療物資の兵器化｣
    5. 15. 【大雪対策】ＪＲ西日本が北陸線・湖西線などの一部区間で「２２日始発から計画運休」発表　大雪の可能性のため　名神高速などの一部でも通行止め予定
    6. 16. ポイ活YouTuberが解説！楽天銀行「最強預金」金利0.64%のカラクリと、損しないためのプラン選び
    7. 17. 新作「偏愛メシ」に過去イチ困惑
    8. 18. 辞める理由は「人」だ 現実激白
    9. 19. 【速報まとめ】三井住友「ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」登場！年会費4年分以上の特典も、作るべき人は？
    10. 20. 「寝耳に水」神社が直面する現実
    1. 1. 「Gemini」の正式な読み方 確定
    2. 2. 中毒性すごい医師芸人の早口動画
    3. 3. ChatGPTに「本気で言い返して」
    4. 4. ニコン「Z 50」のライブ撮影での実力をチェック！　コスパと扱いやすさでスマホから乗り換えにも最適
    5. 5. 強風時の配達「割に合わない」
    6. 6. PhotoshopとLightroomの連携で写真を仕上げる : 第5回　Lightroomの色の基本〜カメラプロファイルと現像設定の簡単な反映方法
    7. 7. [新世紀シネマレンズ漂流：最新単焦点レンズ編]Vol.02 シネプライムレンズの「CP.3」とスチルカメラ用レンズ「Otus」「Milvus」の違いを解説
    8. 8. 米OpenAI 18歳未満への年齢予測
    9. 9. エントリー向けの「Google TV」搭載ポータブルプロジェクター「Nova」
    10. 10. 【XGIMI Nova】どこでも映画館！Google TV搭載のポータブルプロジェクターが登場。
    1. 11. ChatGPT 年齢予測で未成年保護へ
    2. 12. 99.99%暗黒物質で作られる銀河Dragonfly 44発見。質量は天の川銀河と同等、恒星の数は1/100
    3. 13. DJI Ronin-Sファーストインプレッション！ パナソニックGH5Sとの相性を検証
    4. 14. 「Surface Go」発売、「ポケモンGOのような人気になってほしい」
    5. 15. 交換レンズレビュー：“小さくて軽い” 35mmAF単焦点レンズを一挙紹介【第7回】　パナソニック「LUMIX S 35mm F1.8」
    6. 16. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    7. 17. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    8. 18. 最新TVにレトロゲームやVHSを表示、コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ
    9. 19. トランプの新インフラ計画が、都市間の「格差」を加速する？ ホワイトハウスによる政策転換の功罪
    10. 20. 初代Macのアイコン「Happy Mac」をデザインしたスーザン・ケアのAppleでのデザインワークとは？
    1. 1. 上重 PL学園で語り継がれる伝説
    2. 2. 平野歩夢 複数箇所の骨折と打撲
    3. 3. 腰痛の意外な原因「お尻」にあり
    4. 4. G1でも活躍 ライラックが引退へ
    5. 5. 代表の古橋 待望の初ゴール
    6. 6. 高市首相がシウバ氏と2ショット
    7. 7. 大坂なおみ「前衛的衣装」に歓声
    8. 8. バルセロナで不遇のレヴァンドフスキ　約15年ぶりとなるリーグ戦5試合連続先発落ち
    9. 9. ブルーバードカップ 重賞初制覇
    10. 10. 学生ランナーのシューズ最新事情
    1. 11. ベッツの大豪邸が豪華…由伸驚き
    2. 12. 女子ゴルフ菅沼 心ないコメント
    3. 13. レアルFW ファンからブーイング
    4. 14. 衆院選影響で静岡の伝統駅伝中止
    5. 15. 足裏タックルに「あぶな」と騒然
    6. 16. 「無理したら短命な横綱に」悲痛
    7. 17. 腹筋を最速で割るトレーニング
    8. 18. 異例…佐藤輝明自費でキャンプか
    9. 19. アマ野球界に朗報…スコア管理と分析が一体化　鷹データ担当が作成した新アプリ
    10. 20. 河野孝汰「夢を実現するため」岡山へ…“山口の至宝”がJ1初挑戦「レノファで成長してきたことは間違っていなかったと証明する」
    1. 1. DAIGO お遊戯会で「KBじゃよ」
    2. 2. 神田沙也加さん元恋人が本音激白
    3. 3. 浜辺美波 食あたり原因に悔し気
    4. 4. いけちゃん 現地紙も怒りの報道
    5. 5. タカ 長男が国際コンクール金賞
    6. 6. オバマものまね芸人 次女が秀才
    7. 7. 米倉声明「中居氏と同じ失敗臭」
    8. 8. 橋本環奈が初月9主演 不穏な気配
    9. 9. なべやかん「替え玉事件」の真相
    10. 10. Netflix アニメ業界で戦略的提携
    1. 11. 異例の無告知「水ダウ」生放送
    2. 12. 「ダブル涼子」過去CMに注目
    3. 13. 鶴松の騒動 店側が口つぐむ背景
    4. 14. 自民党「選挙時だけ消費税減税」
    5. 15. 「サブカル系女子」演出が波紋
    6. 16. 和田まんじゅう 3度目の結婚発表
    7. 17. CM起用女優が不祥事…集まる同情
    8. 18. 趣里と焼肉店へ「あんな時間に」
    9. 19. 細木数子さん役 賛否分かれる
    10. 20. 華ゆりさんが死去 CMで一世風靡
    1. 1. いちごの食べ放題 タカノで開始
    2. 2. 聞き間違い? 夫の返事に困惑の妻
    3. 3. ミスド&ゴディバ限定品 予約受付
    4. 4. HERA 銀座三越でベースメイク
    5. 5. シャトレーゼの和菓子 注目商品
    6. 6. 娘は「性自認が男性」母の負い目
    7. 7. ユニクロ 春夏コレクション発売
    8. 8. ママ友と不倫 子の傷つく姿に涙
    9. 9. 「スシローカフェ部」に新商品
    10. 10. ジルサンダー新作 使い勝手は?
    1. 11. 妻を元気づけた夫の予想外LINE
    2. 12. 週7で持ちたい 軽量2WAYバッグ
    3. 13. 見た目と実用性 両立したバッグ
    4. 14. アディダス×ベイプ、トリプルコラボスーパースター発売
    5. 15. ミディアムショートプラスパーマで大人顔♡褒められヘアに♪
    6. 16. 夏にぴったり！シュワシュワ爽快！マスカットの炭酸ゼリーのレシピ
    7. 17. いつもと違う、知らない駅で降りてみたら…？「こういう日があってもいい」と心をほどく物語【作者に聞いた】
    8. 18. まるで洋食店の味 冬の新作登場
    9. 19. 60代やめてよかったこだわり8選
    10. 20. 「不二家」の新業態が埼玉に