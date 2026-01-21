明治時代の監獄を活用した高級ホテルの映像が公開されました。客室は独居房を繋ぎあわせ、宿泊費は、およそ15万円からです。【映像】監獄を活用した高級ホテル「星のや奈良監獄」6月に開業する「星のや奈良監獄」は国の重要文化財に指定されている「旧奈良監獄」を活かしています。明治政府のもとで建設された「五大監獄」の一つとして知られ放射状に伸びた建物の形や赤レンガの壁などは当時のまま残されています。48ある客