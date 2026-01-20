情報通信研究機構は20日、大規模な太陽表面の爆発現象「太陽フレア」が19日に発生したと発表した。日本でも地磁気嵐を観測。GPSの誤差増大や通信障害人工衛星の運用に影響が生じる恐れがあると注意を呼びかけた。