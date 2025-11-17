2025年はオーロラ観測の“当たり年”となっていますが、宇宙からの“絶景”が話題になっています。先週12日に北海道・余市町で観測された「低緯度オーロラ」。「低緯度オーロラ」は、太陽の爆発現象「太陽フレア」に伴う強い磁気嵐で、普段より低い緯度でオーロラが発生する現象のこと。北海道各地では北の空が赤く染まりました。北海道・陸別町 銀河の森天文台津田浩之館長：Xクラスという最大級の爆発が3回あって、3回のフレア