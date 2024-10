2024年10月1日に発生した、規模が「X7.1」の太陽フレアに続き、2017年以来で最大規模となる「X9.05」の太陽フレア噴出が10月3日にあったことがわかりました。【速報】本日21:18(世界時12:18)活動領域13842でX9.0の大規模フレアが発生しました。同領域では今月1日にX7.1が発生しており極めて活発な状態です。 動画はNASAのSDO衛星が極端紫外線で撮影したものです。(Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science team