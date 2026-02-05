気象庁地磁気観測所によりますと、きょう（5日）午前0時4分（日本時間）に磁気嵐が発生したということです。 【写真を見る】観測された「太陽フレア」2025年11月の「低緯度オーロラ」【図解】なぜオーロラが？ 気象庁は、大きな磁気嵐が発生すると、船舶や航空機通信に用いられる短波通信の障害やGNSS（GPS）測位への影響等が発生する場合があるとしています。 宇宙天気予報によりますと、5日、太陽活動は非常に