F1シリーズへの復帰について説明するホンダの三部敏宏社長＝20日午後、東京都港区ホンダは今年から英国のアストン・マーチンと組み、自動車レースの最高峰F1シリーズに復帰する。ホンダの三部敏宏社長は20日、始動と位置付けた記者会見で「あえて困難な道を選び成長し、世界に誇れる技術を築く」と強調した。米国の高関税政策など経営への強い逆風の中、参戦費用に見合う成果を得られるかどうかが焦点となる。アストン・マーチ