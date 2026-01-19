中国では、年末年始の商業イベントや企業の忘年会や新年会といった社内イベント、観光関連の催しの現場で、人型ロボットの存在感が急速に高まっています。受け付けや来場者対応、司会進行、ダンスなどを担い、短期間で各地のイベントを渡り歩く姿は、まるで「単発のアルバイト」に励むかのようです。近年、複数の人型ロボット短期レンタルプラットフォームが相次いで立ち上がり、ロボットの「ギグエコノミー」は試行段階から本格的