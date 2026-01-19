空手女子で２１年東京五輪銀メダリストの清水希容さんが１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。ミラノ・コルティナ五輪で日本選手団が着用するウェアを着込んだ姿を公開し、印象ガラリの一面をのぞかせた。清水さんは「本日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の壮行会が開催されましたこの大会に向けて、それぞれの覚悟を胸に、多くの方々が積み上げてきた努力があると思います」とアスリートの思いを代弁。その上で「昨日は、