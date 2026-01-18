天秤座・女性の運勢 何かプライベートな領域で大事なことを判断＆決定しそうな雰囲気のとき。ここしばらく天秤座は家での生活や家族関係をより重要視する流れにいます。その過程で何か自分＆自分たちに必要なことに気づき、いまに至るのでは。印象として「今後、自分はこういう基準をもって日常を運営していく」という意志表示みたいなものかな。基準がはっきりすると、たとえばつい過度に受け入れがちだった社会面の無理に