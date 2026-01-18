「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）故郷のタスキを背負って走る伝統の大会がスタートし、高校生区間の１区（７キロ）は、宮城県代表の鈴木大翔（仙台育英）が１９分６秒の区間新記録でトップでタスキを繫いだ。昨年１２月の全国高校駅伝の花の１区で日本人歴代最高をマークし、区間賞を増子陽太（福島・学法石川）が２位だった。増子とスタート直後から高校総体、国民スポーツ大会５０