北海道、青森、岩手に津波警報が出たことを受けて、各地の自治体で避難指示が出ている。警戒レベル4の避難指示が出ているのは、青森県の五所川原市、六ヶ所村。岩手県の大船渡市、釜石市、大槌町、山田町、普代村。宮城県の石巻市、岩沼市、松島町、利府町。対象世帯は1万6458世帯で、人数は3万2677人。また避難指示が出ているのが、北海道日高町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、大樹町、浦幌町。宮城県仙台市宮