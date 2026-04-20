青森県で震度5強を観測した地震による物流の影響です。ヤマト運輸では、午後7時半時点で北海道や青森県、岩手県、宮城県、福島県の一部で、集荷や配送と営業所での受付を一時的に停止しているとのことです。また、フェリーや鉄道の運休が見込まれることから、19日と20日に集荷した北海道、東北、信越、関東、中部を発着する一部の荷物の配送に遅れが生じる可能性があるとしています。佐川急便では、午後5時半時点で、北海道、青森